Frazioni e spettacoli, torna il Teatro itinerante sotto le stelle a Sappanico e Collemarino

ANCONA - Dopo il successo di pubblico registrato domenica scorsa, 17 luglio a Piazzale Loreto per lo spettacolo“Serata omicidio” con la compagnia Agorà di Macerata, ritorna anche questa settimana la rassegna promossa dall’Assessorato alla Partecipazione Democratica “Teatro per tutti...un po’ dappertutto” con due appuntamenti di qualità che toccheranno diverse piazze delle frazioni.

Si inizia giovedì 21 luglio a Sappanico nell'area campetto polivalente con la compagnia J'amici de Candia che mette in scena "Anna e la profe-zia". Sabato 23 luglio invece a Collemarino al parco degli Ulivi toccherà alla compagnia La Rama con "Otto sotto un tetto". L'ingresso alla manifestazione è libero e gratuito; inizio degli spettacoli alle ore 21:15; l'iniziativa è realizzata dal Comune di Ancona - Assessorato alla Partecipazione Democratica in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori Fita Marche. “Ringrazio le Compagnie che da tutte le Marche raggiungono quest’estate la nostra città per proporre i propri spettacoli – afferma l’assessore alla Partecipazione Democrfatica , Stfano Foresi -. Ringrazio anche i tantissimi anconetani che anche quest’anno partecipano numerosi agli appuntamenti, segno della voglia di stare insieme per una serata divertente animando le piazze delle frazioni e della città”.