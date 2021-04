Addio al «grande leone» Franco Mancini, storico vigile del fuoco di 88 anni

Stamattina si è spento Franco Mancini, ex capo reparto dei vigili del fuoco e titolare dello Jesi Sporting Club. Il Comando Provinciale del Corpo si unisce al lutto della famiglia. Il nipote Nicolò lo ricorda come «un grande uomo che ha lasciato il segno»

Vigili del fuoco in lutto. Questa mattina all'età di 88 anni si è spento l’ex Capo reparto, Franco Mancini. Figura storica dei pompieri di tutta la provincia, in particolare a Jesi dove ha svolto dal 1970 al 1991 il ruolo di Capo distaccamento. Franco ha iniziato la sua carriera nel Corpo dei vigili del fuoco negli anni '60 a Roma spostandosi poi al Comando provinciale di Ancona. Successivamente fu nominato Capo distaccamento a Jesi. Con 40 anni di esperienza come soccorritore è intervenuto in tutte le maggiori calamità che hanno colpito il territorio nazionale: dalla frana del Vajont, all’alluvione di Firenze, passando per i terremoti del Belice, di Ancona, dell’Irpinia, fino alla frana del capoluogo dorico del 1982. La triste notizia ha destato sconforto tra tutto personale del Comando Provinciale che si uniscono nel lutto alla famiglia.

«Un grande uomo»: così lo ricorda il nipote, Nicolò Polidori. Era un grande appassionato di ballo e storico titolare dello Jesi Sporting Club, impianto sportivo in via Contuzzi fondato 35 anni fa. In questo luogo storico Franco ha accolto intere generazioni di sportivi jesini. «Non saprei da dove cominciare - scrive commosso il nipote in un post - Un uomo che nei vigili del fuoco ha lasciato un segno indelebile, che anche il 25 dicembre se volevi giocare a calcetto apriva sempre. Nella città di Jesi ha lasciato il segno senza chiedere nulla. Un uomo che era amico di tutti senza distinzioni. Lui si che aveva capito la vera inclusione. Un uomo che mi ha sempre incoraggiato, che ha aiutato sempre. Un uomo che costruire qualsiasi cosa con il filo di ferro era come mangiare il pane. Non basterebbe un libro per raccontare tutte le tue avventure, tu fai parte dei grandi. Il grande leone Franco Mancini».