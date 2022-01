«Tutto su di me», il libro di Francesco Venturi con il tocco di Achille Lauro

Il cantante Achille Lauro ha curato pre e postfazione del libro di Francesco Venturi, giovane 23enne di Serra San Quirico affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Nel libro l'autore «butta fuori tutto sul proprio conto» attraverso poesie e racconti. «Ho scelto la poesia, poiché l’unico modo per descrivere la mia vita così piena di ostacoli e di “inciampi” è quello di utilizzare un canto, una poetica che sottolinei la bellezza inusuale del mistero di questa esistenza».

Scrive Lauro: «Questa volta non vorrei parlarvi di me ma di un ragazzo straordinario che si chiama Francesco. L’ho conosciuto qualche anno fa durante un concerto e da allora sono rimasto in contatto con lui e la sua meravigliosa famiglia da cui ho imparato tanto. Francesco mi ha subito confidato che scriveva poesie e aveva il sogno di farne un libro per poi scrivere il suo primo romanzo. Mi sono subito reso conto che spesso nei suoi scritti venivano fuori i suoi stati d’animo, quelli di un ragazzo a cui la vita ha negato tanto. L’ho sostenuto sin dal primo momento perché credo che i sogni di persone siano più forti di qualsiasi difficoltà. Quando scrive libero e senza schemi trovo una profonda consapevolezza di essere al mondo e voglio condividere con voi i suoi pensieri, sperando che possa arrivare al vostro cuore così come è arrivato al mio».

Parte delle copie del libro sono state donate ai Centri Clinici NeMO (cura malattie neuromuscolari, con all'interno 23 specialità cliniche per la presa in carico dei pazienti; presenti a Milano, Roma, Arenzano, Brescia, Trento e Napoli), di cui paziente Francesco, a disposizione di persone in cura e loro famigliari. Il settimo Centro NeMo in Italia aprirà ad Ancona in primavera (presso gli Ospedali Riuniti) per la comunità neuromuscolare del territorio. Il libro è acquistabile nelle librerie e su Amazon.