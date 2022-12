La grande frana in un documentario con la spiegazione di Farabollini: «Film da mostrare nelle scuole»

ANCONA - Ieri presso l’Hotel Europa a Torrette, per l’anniversario della grande frana di Ancona, è stato proiettato il documentario “L’invisibile minaccia” prodotto da Luca Bevinetto e Paolo Pagliaga. Il documentario è stato preceduto dai saluti del nostro Consigliere regionale Marco Ausili, del capogruppo regionale Carlo Ciccioli, del capogruppo comunale Angelo Eliantonio, dalla consigliera comunale Maria Grazia De Angelis e dal capogruppo di Gioventù Nazionale Francesco Novelli. Il documentario è stato preceduto dalla spiegazione degli eventi della frana allora, il monitoraggio e la situazione oggi, presentata dal presidente dei geologi delle marche, Piero Farabollini.

« La partecipazione dei cittadini è stata numerosa e molto interessata, con belle testimonianze di chi abitava nella zona della frana- scrive in una nota FdI- Ci rammarichiamo che tale documentario preparato su richiesta del Comune di allora, non sia mai stato né pagato né proiettato dalle amministrazioni comunali che si sono succedute, nonostante i vari solleciti per mail all’assessore Marasca ed alla sindaca Mancinelli. Riteniamo sia di notevole pregio, molto aderente ai fatti e per molti versi anche didattico, adatto alle scuole. Il gruppo di Fratelli d’Italia ringrazia la cittadinanza intervenuta e gli oratori, ma soprattutto gli autori del documentario: Luca Bevinetto e Paolo Pagliaga».