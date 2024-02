Scontro sul fotovoltaico a Sassoferrato, Mangialardi e Bora: «Ciccioli minaccia tecnici e amministratori ma la destra non ha mai fatto nulla«»

ANCONA - “Capiamo che Carlo Ciccioli sia in campagna elettorale e, come costume della destra a ogni livello, non lesina a ricorrere alle armi della demagogia. Ma minacciando tecnici e amministratori dei Comuni e della Provincia di Ancona di ricorrere alla Procura se il progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici nell’area industriale sovracomunale di Monterosso Stazione a Sassoferrato verrà autorizzato definitivamente dalla Conferenza dei Servizi, non fa altro che aggiungere un’altra caduta di stile alla sua ricca collezione di bassezze”. A dirlo sono il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi e la consigliera regionale Manuela Bora.“Anzitutto - affermano i due esponenti dem - Ciccioli deve dirci perché il governo Meloni, guidato da Fratelli d’Italia e Lega, non è ancora intervenuto per colmare i vuoti della legislazione nazionale che consentono questo tipo di speculazioni a danno dei nostri territori. Ma soprattutto, nella sua veste di consigliere regionale, dovrebbe avere il coraggio di spiegare ai cittadini perché il centrodestra marchigiano ha tenuto bloccata nei cassetti della Regione per quasi un anno una proposta di legge del Partito Democratico, a prima firma del consigliere Fabrizio Cesetti, che consentirebbe alla Regione stessa di imporre vincoli e incidere sulla ubicazione dei nuovi impianti fotovoltaici, tutelando così i paesaggi rurali e gli ecosistemi agro-alimentari. E’ vero che il consiglio regionale ha approvato all’unanimità diverse mozioni contro la realizzazione di impianti fotovoltaici ogni volta che qualche società ha avanzato una richiesta alle autorità competenti. Ma chi doveva tradurre in atti concreti le buone intenzioni, e cioè la maggioranza di centrodestra di cui Ciccioli è senza dubbio punto di riferimento, è rimasto con le mani in mano”.

“E non è certo un caso - concludono Mangialardi e Bora - che Ciccioli si sia inventato questa polemica di infimo livello proprio nel giorno in cui la III commissione, con colpevole ritardo, ha licenziato la proposta di legge che dovrà ora essere discussa dall’aula”.