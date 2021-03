Roberto Mancini al cimitero

Roberto Mancini saluta i cari estinti e gli operai del cimitero | FOTONOTIZIA

In visita ai propri cari sepolti al cimitero di via Santa Lucia, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha salutato gli operai impegnati a realizzare la nuova ala all’ingresso principale della parte monumentale. Il Mancio non si è sottratto alla foto di rito