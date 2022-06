«Voglio visitare la mostra»: Liliana Segre a sorpresa alla Mole per il fotografo Guido Harari

ANCONA - «Emozionata davvero per l'incontro con una donna straordinaria, la senatrice Liliana Segre. Il piacere di visitare con lei questa mostra bellissima». Con un post su Facebook l'assessore al Porto Ida Simonella ha annunciato l'arrivo della senatrice a vita alla mostra del fotografo Guido Harari.

Ieri in pochi minuti si è scatenato il tam tam sui social. L'assessore alla cultura Paolo Marasca ha detto: «Liliana Segre ha chiamato Guido Harari - Remain in Light e ha detto "voglio visitare la mostra". Guido Harari ci ha informato e le abbiamo dato il benvenuto a La Mole Ancona e alla bellissima mostra di Guido. Nel frattempo, due studentesse del Gulliver erano lì per finire le questioni del concerto di ieri. Così sono andate a salutare Liliana Segre e le hanno detto: "senza persone come lei, non avremmo deciso mai di fare certe cose". E poi, è partito il giro della mostra. E poi, qualcuno di Micamole - Cooperativa sociale Lavoriamo Insieme ha portato dei fiori e delle parole di cuore e una ragazza ha conosciuto la persona che ammira di più. A volte, tutto è molto bello e basta».