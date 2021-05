Fontana dei giardini: volontari al lavoro per pulirla

Pulita la fontana dei giardini pubblici di Viale Cavallotti di Jesi. Tolti i rifiuti e pulita l'acqua della vasca dove vivono i pesci. A pulire è stato Matteo Montesi dello chalet Lo Sbarello e il suo staff, con la collaborazione di alcuni volontari: tre giovani di JesiClean, Giacomo Mosca, Jacopo Bartolucci e Jacopo Montori; Tiziano e Lisa della "Tiziano Giardini" di Jesi; Selena Abatelli del “Dream Day” e della “Fattoria dei Sogni”; Silvia e Gabriele della "Fish Ok" di Jesi e Lorenzo Tonelli.«La pulizia si è svolta in un clima di festa e serenità, e in maniera efficiente - afferma Giacomo Mosca, il presidente di JesiClean – Per noi i giardini pubblici sono un luogo molto rappresentativo di Jesi e aver contribuito alla pulizia della fontana assume un grande significato perché riteniamo sia importante dare alle persone una bella immagine della città, che sia curata e pulita. E’ stato anche molto bello notare la curiosità e l’apprezzamento di adulti e bambini che ci hanno osservato mentre eravamo dentro la fontana a lavorare. La parte più divertente della mattinata? La cattura dei pesci per poterli mettere in salvo prima di iniziare alcune operazioni di pulizia. Rivedere la fontana rinascere è stata un’emozione. Grazie a Matteo Montesi che ci ha coinvolto in questa attività». Da oggi la fontana si è anche arricchita di altri pesci rossi acquistati dallo staff dello chalet.