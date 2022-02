Fontana dei Cavalli come “buffet”, Rubini sbotta: «Manifesto di una città in abbandono»

Francesco Rubini, consigliere di opposizione e leader di Altra Idea di Città Ancona, ha commentato con grande rammarico quanto accaduto nell’ultimo weekend (sabato pomeriggio, in particolare) con la Fontana dei Cavalli di Piazza Roma adibita a modi buffet con cibo e bevande senza che nessuno intervenisse per salvaguardare uno dei monumenti più importanti della città:

«Al netto del giudizio sui presunti responsabili è inammissibile pensare di utilizzare un monumento, un patrimonio cittadino, come proprietà privata. Questo è il manifesto di una città in abbandono, così tanto in abbandono da far pensare a delle persone che si possa utilizzare la Fontana dei Cavalli come una tavola da imbandire».

E ancora, all’indirizzo delle voci dell’ultimo periodo: «I controlli, secondo le fanfare ascoltate questi mesi, dovrebbero essere presenti e costanti ma la situazione appena descritta si è ripetuta per almeno due ore senza che nessuno intervenisse. Tutto ciò è frutto di un centro città, contrariamente a quanto se ne dica, senza scopi, funzioni, eventi di aggregazione ed abbandonato al suo destino».