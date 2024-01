Ancona ricorda le vittime civili delle guerre: la fontana del Càlamo sarà illuminata di blu

ANCONA – Il Comune di Ancona aderisce alla “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” che cade il 1° febbraio di ogni anno, per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati. Per richiamare l'attenzione dei cittadini sui questo tema, di tragica attualità, la sera di giovedì prossimo verrà illuminata di colore blu la Fontana del Càlamo. La Giornata di quest’anno assume un particolare significato, a causa del drammatico contesto internazionale: nell'ultimo anno sono state oltre 33.000 le vittime civili coinvolte nei 31 conflitti in corso nel mondo. Un numero di vittime che non era così elevato dal 2010, fortemente condizionato dal protrarsi del conflitto russo-ucraino e dalla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese.

«Abbiamo raccolto con convinzione – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Manuela Caucci – l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) ad aderire alla campagna “Stop alle bombe sui civili”, illuminando di blu nella serata del 1° febbraio la Fontana del Càlamo come appello alla collettività e alla comunità internazionale affinché le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali, che già esistono per la protezione dei civili, vengano estesi, attuati e rispettati. La Convenzione di Ginevra e i protocolli aggiuntivi, il Trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo, la Convenzione Onu sulle bombe a grappolo, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali, la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, solo per citare le principali. Invitiamo tutti i cittadini ad approfondire il tema della Giornata – conclude l’assessore – e più in generale delle vittime civili di guerra attraverso il sito www.anvcg.it e i canali social dell’Associazione».