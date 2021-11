Fondazione Paladini da Uliassi: la solidarietà ha tre stelle Michelin

Oltre 10 mila euro sono stati raccolti per la Fondazione Paladini con la solidarietà a tre stelle Michelin firmata dal famoso chef marchigiano Mauro Uliassi. Si legge nella nota: «Un gala dinner organizzato da Catia e Mauro Uliassi nel loro celebre ristorante di Senigallia che ha registrato il tutto esaurito grazie al grande cuore dei numerosi imprenditori, medici e professionisti intervenuti per sostenere la Fondazione dr. Dante Paladini Onlus, attiva nelle Marche all’ Ospedale di Torrette di Ancona dal 2008 nella cura e nell’assistenza delle malattie neuromuscolari».

«Questi 10 mila euro ci permetteranno di sostenere le numerose attività di assistenza che offriamo ogni giorno ai malati e alle loro famiglie nel nostro sportello aperto al pubblico all’Ospedale di Torrette – ha affermato Roberto Frullini Presidente della Fondazione Paladini - La prossima apertura del Centro Clinico Nemo avrà un impatto importante sull’assistenza sanitaria della comunità neuromuscolare del centro Italia: la presenza sul territorio di un punto di riferimento specializzato nella presa in carico della complessità dei bisogni clinico-assistenziali di queste patologie. Un grazie di cuore a Mauro e a Catia e a tanti presenti alla serata». Il Centro Clinico Nemo di prossima apertura all’Ospedale Torrette di Ancona si prenderà cura dei pazienti e delle loro famiglie, dalla diagnosi e lungo tutto il percorso della malattia, con la disponibilità di 12 posti letto per il ricovero ordinario e 2 posti letto per il day hospital e tutti i servizi ambulatoriali. «I lavori - prosegue la nota - iniziati questa estate grazie alla sinergia con Regione Marche, Ospedali Riuniti di Ancona e Università Politecnica delle Marche, proseguono regolarmente con l’obiettivo di rendere operativo Nemo Ancona entro la primavera 2022». Mauro Uliassi ha guidato il viaggio a tre stelle nel gusto della solidarietà deliziando il palato dei presenti con un menù d’eccellenza appositamente studiato per l’occasione. «Roberto Frullini è un nostro caro amico, un fratello per me e per Catia, sostenere in questi anni la Fondazione Paladini ci ha regalato un senso più completo alla nostra vita e riempito di felicità. – Ha detto lo chef pluristellato Mauro Uliassi - Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che con le loro adesioni hanno permesso di raggiungere l’obiettivo».