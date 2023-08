Flixbus conferma 19 rotte nelle Marche

ANCONA- Le Marche restano un’area strategica per FlixBus, anche in vista della bassa stagione. Dopo aver potenziato, per l’estate, le tratte interregionali con la costa, nei prossimi mesi la società continuerà a scommettere anche sull’entroterra, in linea con la volontà di supportare lo sviluppo di un turismo destagionalizzato, sostenibile e di valore aggiunto per il territorio. Ad oggi, dal sito e dall’app FlixBus, oltre che presso i rivenditori fisici in tutta Italia, si possono prenotare viaggi per 19 destinazioni marchigiane. Proprio la varietà di questi centri, a livello di ubicazione e di specificità – che si tratti di mete culturali, località balneari o borghi storici – riflette la volontà, da parte di FlixBus, di contribuire al meglio alla valorizzazione di tutte le sfumature del patrimonio locale. Da un lato, infatti, nei prossimi mesi la società continuerà a servire i capoluoghi di provincia di Ancona, Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno, garantendo collegamenti con le altre regioni italiane. Inoltre, nel caso di Ancona, collegata senza cambi con più di 100 città, si potrà continuare a viaggiare anche da e verso l’estero, grazie alle connessioni esistenti con città come Monaco di Baviera, Francoforte e Zurigo. Allo stesso tempo, FlixBus continuerà a garantire il servizio da e verso l’Adriatico, collegando Senigallia, Porto Recanati, Porto Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima e Porto d’Ascoli e l’entroterra, offrendosi come soluzione di viaggio per raggiungere i centri di Osimo, Loreto, Tolentino e Muccia.

Veicolando i flussi di visitatori verso l’entroterra marchigiano, e indirizzandoli anche in bassa stagione verso mete tipicamente considerate estive, FlixBus intende supportare l’affermazione sul territorio di un sistema turistico più sostenibile, capace di creare valore aggiunto per la regione e le comunità che la abitano, in antitesi con la filosofia del “mordi e fuggi” e in contrasto ai rischi dell’overtourism. In questo, giocano un ruolo importante sia la disponibilità di servizi di mobilità collettiva, in sostituzione dell’auto privata, sia la destagionalizzazione dei flussi, finalizzata alla deconcentrazione del traffico. «Crediamo in una nuova idea di viaggio, fondata sull’attenzione agli aspetti ambientali e capace di esaltare le ricchezze e la varietà del territorio. Potenziando i servizi di mobilità collettiva in aree di possibile richiamo per il turismo, soprattutto quelle difficilmente raggiungibili senza ricorrere all’auto, vogliamo contribuire all’affermazione di questo nuovo approccio virtuoso al viaggio- afferma Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia-. Inoltre, facilitando l’accesso ai piccoli centri marchigiani, vogliamo contribuire ad ampliare il ventaglio delle esperienze a disposizione di chi arriva dalle altre regioni per valorizzare al meglio il territorio e tutte le sue sfaccettature, con l’obiettivo finale di creare nuove opportunità per il turismo e, quindi, per le economie locali». Delle 19 destinazioni collegate da FlixBus nelle Marche, ben 9 – oltre il 47% del totale – hanno meno di 20.000 abitanti (in Italia, la percentuale di fermate in centri di queste dimensioni è del 40%). Si conferma così la priorità riconosciuta da FlixBus ai piccoli centri quali aree da valorizzare per stimolare la conoscenza approfondita del territorio.