Flash mob, i giovani del Comitato Xenia per i diritti umani

ANCONA - Per la Giornata internazionale contro le discriminazioni razziali lunedì 21 marzo, ore 11-11.15, si è svolto "Homo sum", un flash mob organizzato da allievi e allieve del liceo scientifico Galilei di Ancona, riuniti nel Comitato Xenia.

Le discriminazioni razziali sono «un fenomeno che avviene ogni giorno, ovunque, da tanto tempo - affermano i galileiani - e che purtroppo alle volte ci riguarda in prima persona. Noi ragazzi del Comitato Xenia abbiamo voluto così ricordare e porre l’attenzione su questo problema, con un invito a riconoscerci come esseri umani».

«L'Italia - si legge nella nota - non è un Paese accogliente. Dal 1 gennaio 2008 al 31 marzo 2020 sono stati segnalati 7.426 episodi di ordinario razzismo. Si tratta di 5.340 casi di violenze verbali; 901 aggressioni fisiche contro la persona; 177 danneggiamenti alla proprietà; 1.008 casi di discriminazione. Ma con tutta probabilità ne avvengono molti più che non sono segnalati». «Vogliamo unire le nostre voci - concludono i giovani del Comitato - e l’energia dei nostri corpi per sensibilizzare una società che non riesce a capire che la differenza non è un limite alla comunicazione, ma un valore, una risorsa, un diritto».