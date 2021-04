Flaei Cisl Marche, cambio al vertice: Dalverio Dafne è il nuovo segretario generale

Cambio al vertice nel sindacato dei lavoratori addetti al settore elettrico della Cisl,è il nuovo segretario generale regionale della Flaei Cisl Marche, subentra a Guglielmo Marconi, che lascia per isopensionamento. Dopo 38 anni di impegno sindacale ai massimi livelli della categoria al segretario generale uscente tutta l’assemblea ha espresso affetto e gratitudine per il lavoro svolto.

Dalverio Dafne, pesarese, 55 anni, è stato eletto all’unanimità dal Consiglio Generale della Flaei- Cisl Marche, che si è svolto, in modalità video conferenza, alla presenza del Segretario Generale della CISL Marche Sauro Rossi e del Segretario regionale Cisl Marco Ferracuti. Ai lavori hanno partecipato anche il Segretario Generale della Federazione nazionale, Salvatore Mancuso e Alessandro Gay, Segretario Generale regionale della Cisl Reti.

Insieme a Dafne è stata eletta la nuova Segreteria Regionale composta da Valeria Raimondi e Marco Carassai. «C’è sicuramente la necessità di un rilancio nella Regione Marche, da parte dei gestori della rete elettrica, di congrui investimenti per affrontare la ripresa economica e la transazione energetica, ma anche di assunzioni di giovani per il presidio della rete elettrica. - ha sottolineato il neo Segretario Generale Regionale della Flaei Cisl Marche nella suo intervento - Vanno rilanciate le relazioni industriali di qualità al fine di contribuire a dare quell’anima alle imprese, come sosteneva lo spirito riformatore di Frank Tannenbaum, per essere sempre più forti. Significa – conclude Dafne - inserire nella loro sensibilità e nel loro bilancio gli interessi di tutti i lavoratori e della collettività esterna, al fine di renderle più forti e di conseguenza migliorare la condizione dei lavoratori e di tutta la comunità per le quali le imprese operano».