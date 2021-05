Fit Cisl Marche: Daniela Rossi è il nuovo segretario generale

Daniela Rossi è il nuovo segretario generale della Fit Cisl Marche e succede a Roberto Ascani, che ha maturato il limite consentito di mandati in segretaria. Eletta dal consiglio generale della federazione regionale riunitosi oggi in presenza ad Ancona nel pieno rispetto delle normative anti Covid, con la partecipazione del Segretario Generale della Cisl Marche, Sauro Rossi, che ha presieduto e concluso i lavori della mattinata, e del Segretario Generale della Fit Cisl nazionale Salvatore Pellecchia. Presenti Monica Mascia della Segreteria nazionale della Fit Cisl e il Coordinatore nazionale mobilità ferroviaria Fit Cisl, Gaetano Riccio oltre ai componenti della Segreteria Cisl Marche Cristiana Ilari e Marco Ferracuti.



Daniela Rossi nata ad Ancona, dipendente della società Trenitalia dal 1997, inizia giovanissima la sua militanza nella Fit Cisl nel 2001 e dopo soli quattro anni viene eletta responsabile del coordinamento donne della Fit Csil. Nel 2011 entra nella segreteria regionale della Fit Cisl Marche con l’incarico di segretario organizzativo e responsabile delle aree contrattuali trasporto ferroviario e servizi, trasporto merci e logistica. A guidare la Fit Cisl Marche, che conta quasi 2 mila iscritti, al fianco di Daniela Rossi, saranno Fabrizio Costantini eletto Segretario Generale aggiunto e Claudio Giuliani in qualità di componente di segreteria. «Sono molto felice per l’incarico ricevuto che mi onora e mi stimola nel continuare a dare il massimo impegno per la Fit Cisl Marche. – ha dichiarato la neo Segretaria Generale Daniela Rossi – Un’ importante responsabilità che rinnova l’entusiasmo sempre volto alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti».