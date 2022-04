Fishmi porta il pesce anconetano nelle case di Milano: la storia dei fratelli Moriconi

MILANO - Il frutti del mare anconetano direttamente nelle tavole della capitale finanziaria d'Italia. E' questa l'idea dei fratelli Moriconi, tre ragazzi originari di Porto Recanati che hanno creato la startup Fishmi. Un'idea tanto semplice quanto innovativa che in poco tempo ha fatto breccia nel cuore dei milanesi.

Il progetto è nato alcuni anni fa quando i tre fratelli hanno deciso di dare continuità alla tradizione di famiglia che, da sempre, lega la famiglia Moriconi con il pesce ed il mare. A fare da fil rouge il nonno, mastro d'ascia, che ancora oggi costruisce artigianalmente barche per piccola pesca. «Abbiamo sempre desiderato creare un ponte con le nostre terre e con il mare - ci racconta Carlo Moriconi - per continuare a sentirci a casa e far conoscere ed apprezzare colori e i profumi del mare anche ad una città come Milano. Da sempre amanti del cibo e della cucina, abbiamo pensato ad una piattaforma che rispondesse si all’avanzamento della tecnologia odierna ma che mantenesse la tradizione che ci appartiene»

La startup

Fishmi è una piattaforma online di vendita di prodotti ittici di qualità, con sede operativa nel Mercato Ittico di Milano. All’interno del loro laboratorio i fratelli Moriconi puliscono e preparano i prodotti ittici acquistati la mattina stessa al mercato. Inoltre, da circa sei mesi, hanno deciso di accorciare maggiormente la filiera, acquistando direttamente al mercato ittico di Ancona e dando vita ad una collaborazione con un peschereccio dorico: una famiglia di pescatori presente da generazioni nelle acque del mar Adriatico. Infine, ma non meno importante, uno dei valori essenziali della filosofia di Fishmi è combattere lo spreco alimentare, favorendo principalmente prodotti italiani e sostenibili.

Come funziona

«Una volta acquistato il pesce - ci racconta Michelangelo Moriconi - lo portiamo nel nostro laboratorio, dove lo puliamo e lo prepariamo per il cliente. Quest'ultimo poi lo riceverà comodamente a casa in confezioni composte da materiali plastici riciclati e a loro volta riciclabili». Alla fine della giornata la cella, dove vengono conservati i prodotti, rimane vuota, combattendo quindi lo spreco alimentare e mantenendo sempre la massima freschezza del prodotto. Un altro aspetto fondamentale di Fishmi è l’innovazione tecnologica del proprio servizio. L'azienda infatti, fin dalla nascita, ha adottato una struttura digitale che si basa su una piattaforma web con software gestionale dell’inventario e di tracciabilità dei prodotti, oltre ad un sistema di ordinazione online che prevede un’offerta personalizzata per tutti i tipi di clienti. «Fishmi - conclude Michelangelo - ha a cuore l'ecosostenibilità dell'ambiente. Il nostro obiettivo è preservare l'ecosistema marino, rispettando i cicli di riproduzione dei pesci e portando nelle case di Milano un prodotto di stagione sempre fresco».