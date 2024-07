Falesia del Cardeto: dopo 5 anni completati i lavori da 2,6 milioni di euro: «Ora il monitoraggio»

ANCONA – Dopo 5 anni dall’inizio dell’iter burocratico necessario al compimento dei lavori, a fine di giugno si sono finalmente conclusi gli interventi di messa in sicurezza della falesia del Cardeto. Un’opera dal costo complessivo di 2,6 milioni di euro finanziato con i fondi europei ottenuti attraverso il ministero dell’Ambiente e del mare. Tutti gli intervenuti alla conferenza stampa di questa mattina a Palazzo del Popolo hanno tenuto a sottolineare l’efficienza del piano sicurezza che ha evitato ogni tipo di incidente e in seconda battuta la complessità dei lavori in sé, piuttosto atipici per un luogo di mare, i quali hanno addirittura richiesto l’aiuto di un elicottero per il trasporto dei materiali.

Sempre i lavori, la scorsa estate, furono anche sospesi per consentire ai cosiddetti grottaroli di poter usufruire delle loro proprietà. L’intervento, entrando ancor più nello specifico, era finalizzato a migliorare la sicurezza pubblica a monte e a valle in un tratto di falesia di 120 metri, estendendo l’intervento sin sopra la Grotta azzurra. In particolare nella parte alta è stato realizzato un cordolo tirantato di 128 metri, mentre in parete sono state messe reti per 6.200 metri quadri, 3 barriere paramassi e 11 fascinature rinforzate. Il personale altamente specializzato e qualificato, cioè i rocciatori, han lavorato per circa 120 giorni.

«Oggi – ha esordito l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli che ha sostituito quello ai Lavori pubblici Stefano Tombolini trattenuto da improvvisi impegni personali – si festeggia la fine dei lavori. Durati ben 5 anni e svolti in un luogo non semplice in cui intervenire. Eppure il tutto si è concluso con zero incidenti. E questa è una nota positiva che ci riempie di gioia. Vorrei inoltre sottolineare – prosegue l’assessore – la collaborazione costruttiva dei grottaroli di Ancona a cui abbiamo cercato di creare il minor danno possibile. Adesso per la sicurezza di tutti sarà importante il monitoraggio della falesia stessa».

Ha poi preso parola il dirigente comunale Stefano Capannelli: «Vorrei sottolineare – ha così esordito l’ingegnere – non sono diciamo così abitudinari nelle nostre zone e per questo risultano ancor più complessi». Il dirigente prosegue ringraziando «anzitutto la Regione Marche con cui abbiamo lavorato spalla a spalla. E poi la Marina militare perché ci ha permesso di creare l’entrata del cantiere all’interno della propria area. E vi posso assicurare che non è mai facile lavorare in un’area militare. Eppure la collaborazione, comprese le nostre esigenze, non è mai mancata da parte loro. Anche perché si è lavorato anche da sopra l’area del cantiere con un elicottero. Insomma – conclude sul tema Capannelli – è stata una buona palestra per tutti». Attenzione però perché il tutto non è finito qua: «Adesso – afferma infatti l’ingegnere confermando quanto detto da Berardinelli – l’attività proseguirà attraverso il monitoraggio di reti, rocce e barriere».

Dopodiché è stato il turno di Riccardo Picciafuoco che in questa occasione ha parlato in qualità di vicepresidente dell’Ente Parco del Conero: «Siamo tutti molto contenti che la filiera istituzionale in questo caso abbia funzionato. E quando la filiera istituzionale funziona le opere si fanno bene. Questa è un’opera di rilevanza significativa per la sua complessità realizzativa, ma anche per la rilevanza paesaggistica, storico e ambientale. Tanto che, a mio modo di vedere – prosegue Picciafuoco - dovrebbe essere valorizzata a livello Unesco vista la sua unicità. Questa falesia è un autentico ecosistema. Il nostro contributo peculiare è stato quello di suggerire gli interventi per l’apparato vegetazionale che produce un ecosistema unico e specifico pur mantenendone l’accessibilità. E poi, come noto, noi come Ente parco – ha concluso - vogliamo allargare i nostri confini al parco del Cardeto».

Il Rup dei lavori Luca Amico ha ricordato come i fondi siano giunti «dal ministero dell’Ambiente e tutela del mare». Anch’egli sottolinea come «L’intervento è unico per la nostra zona e ha ricordato più quello dei territori di montagna. Svolto oltretutto dentro un ambiente urbano, frequentato e ben antropizzato. È pertanto servita una sinergia continua con gli altri soggetti coinvolti». E poi «la questione sicurezza non ci ha fatto dormire la notte. Perché infortuni quando si effettuano simili interventi non sono rari. Eppure grazie a tutti quanti tutto è filato liscio».

L’ingegner Osvaldo Cargnel direttore dei lavori ha posto in risalto come «l’ambiente fosse critico per via delle pareti rocciose e dei suoi accessi». Poi un’importante puntualizzazione: «Fate attenzione. Non si può parlare di dissesto idrogeologico. Quello è figlio dell’incuria ed è irrecuperabile., Qua eravamo di fronte a una criticità idrogeologica a cui abbiamo posto fine. Infine abbiamo evitato incidenti grazie a una grande attenzione alla sicurezza e ai materiali utilizzati».

Giorgio Giancamilli a nome dei proprietari delle grotte sottostanti il territorio in oggetto ha spiegato come «Il sito è a disposizione di tutti è vero, ma è innegabile che i principali fruitori siamo noi grottaroli. E non poter scendere giù ci limita tantissimo. Per questo abbiamo ‘rotto le scatole’ a tutti quanti. E devo dire che con pazienza ci hanno ascoltato e sopportato. Ho anche compreso che se un ingranaggio della filiera si inceppa in qualche punto, finisce che si blocca tutto. Adesso attendiamo i lavori sul terzo tratto. Che forse sono i più lunghi ma anche i meno complicati di tutti».

Ha concluso la serie di interventi Stefano Foresi, oggi consigliere comunale del Partito Democratico ma membro della vecchia giunta quando i lavori sono stati decisi, approvati e iniziati: «Oggi vediamo il risultato finale di una scelta che abbiamo fatto al tempo. Una scelta che si è dimostrata importante e oculata. Complimenti quindi a tutti per il lavoro svolto».

Hanno partecipato alla conferenza stampa pur non prendendo parola i consiglieri comunali Angelo Tomassetti del Pd, Vincenzo Rossi di Forza Italia e Jacopo Toccaceli di Fratelli d’Italia.