Colpi alle finestre per infastidire chi è in casa: «Ho dovuto mettere le protezioni». Nel quartiere dilaga un nuovo (stupido) gioco

ANCONA - Manate alle finestre per infastidire chi vive ai piani inferiori dei condomini. E' il "gioco" che sta prendendo piede tra gli adolescenti soprattutto nella zona del Piano. L'ultima segnalazione è arrivata ieri da una residente di via Giordano Bruno

«A marzo di quest'anno, dopo che sono stati aumentati i pattugliamenti in città per via dei vari disordini causati da minorenni, in via Giordano Bruno è iniziato il gioco di dare manate alle mie finestre. Non solo le mie, così per divertimento. Accadeva di solito nei fine settimana o quando il giorno dopo non c'era scuola ed erano ragazzini di circa 12 anni, età in cui non si è perseguibili penalmente. Anche se mi sono rivolta alle forze dell'ordine, infatti, la risposta è stata che non si poteva fare nulla almeno finché non si subiscono danni. Alla fine mi sono dovuta arrangiare mettendo delle protezioni alle finestre per evitare che mi rompessero i vetri e pensavo di aver risolto il problema. E invece no, questa sera (ieri) dei ragazzi più grandi, 16 o 18 anni, sono passati sotto alle mie finestre, ho visot uno di loro che uno le indicava ai suoi amici e poi raccoglieva qualcosa da terra per lanciarlo contro i vetri. In quel momento mi sono fiondata ad aprire la finestra per gridargli che non si doveva azzardare a farlo. Poi mi sono precipitata fuori casa per dirgliene quattro, li ho individuati e raggiunti mentre un altro stava cercando di colpire con una manata la finestra del primo piano di un appartamento del palazzo a fianco ai Salesiani. Alla mia richiesta di spiegazioni hanno negato dicendo che non erano stati loro e che avevo visto male, peccato che avevo appena visto l'altro. Insomma in questo quartiere non si trova pace non si può più stare tranquilli neanche in casa propria, perché si viene molestati e si deve stare con l'orecchio teso a sentire se ci sono giovani sotto le proprie finestre per evitare che le rompano».