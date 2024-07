ANCONA - Fincantieri e Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Joint Owner e Operator di Four Seasons Yachts, hanno celebrato oggi presso lo stabilimento di Ancona l’impostazione per “Four Seasons I”, la prima nave extralusso in costruzione per Four Seasons Yachts, che verrà consegnata entro la fine del 2025 e che prenderà il mare all’inizio del 2026.

Alla cerimonia di impostazione, che rappresenta il momento ufficiale dell'avvio dei lavori di costruzione di una nave in bacino, hanno partecipato tra gli altri Nadim Ashi, Owner e Executive Chair di Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Joint Owner/Operator di Four Seasons Yachts, nonché fondatore e CEO di Fort Partners, Bart Carnahan, Presidente Global Business Development, Portfolio Management and Residential di Four Seasons, Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri e Gilberto Tobaldi, direttore dello stabilimento di Ancona. Durante la cerimonia, tre monete appositamente selezionate sono state saldate sul fondo dello scafo come segno di buon auspicio e forma di benedizione della nave.