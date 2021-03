La finale di David Mazzoni, Maionchi: «Veronica Bocelli è una tua fan»

La finale di Italia's got talent ha visto tra i suoi protagonisti l'operatore ecologico anconetano David Mazzoni. Si è esibito per ottavo interpretando l'aria "E lucevan le stelle"

David Mazzoni in finale

Niente podio per David Mazzoni ma resta una performance emozionante che ha incantato il pubblico e i quattro giudici di Italia's got talent. Ieri sera si è tenuta la finalissima e l'operatore ecologico e tenore anconetano si è esibito per ottavo interpretando l'aria E lucevan le stelle dell'opera Tosca di Giacomo Puccini.

Al termine della performance Mara Maionchi si è complimentata con Mazzoni e ha aggiunto: «Sei bravissimo, davvero. Pensa che ho ricevuto una chiamata da Veronica Bocelli, abbiamo parlato del tuo talento e mi ha detto che gli sei piaciuto moltissimo».

Il talent in onda su Tv8, condotto da Enrico Papi (Lodovica Comello era impossibilitata perché positiva al Covid) ha visto trionfare il mago Stefano Bronzato.