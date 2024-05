Fiera di San Ciriaco | Lo stand commemorativo per il 250° anniversario della Guardia di Finanza

ANCONA - In occasione della celebrazione della Festa di San Ciriaco, patrono della città di Ancona, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona è lieto di annunciare la sua partecipazione con uno stand commemorativo in occasione del 250º anniversario dalla fondazione del Corpo.

La Festa di San Ciriaco, un evento di grande rilevanza per la comunità anconetana, offre l'opportunità ideale per la Guardia di Finanza di celebrare il proprio importante traguardo storico insieme alla cittadinanza. Lo stand sarà allestito in piazza Cavour, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino la storia, le tradizioni e le attività operative del Corpo. Saranno disponibili materiale informativo e la possibilità di interagire con il personale della Guardia di Finanza, il quale sarà a disposizione per fornire informazioni e rispondere alle domande dei visitatori. La partecipazione alla Festa di San Ciriaco è un segno tangibile dell'impegno della Guardia di Finanza nel mantenere un forte legame con le comunità locali e nel celebrare i propri 250 anni di storia e servizio dedicato alla tutela della legalità e dell'economia del Paese. Le Fiamme Gialle invitano, caldamente, tutti i cittadini e i visitatori ad Ancona a partecipare alla Festa di San Ciriaco e a visitare lo stand commemorativo per celebrare insieme questo importante anniversario.