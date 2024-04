Fiera di San Ciriaco 2024: bus, navette e parcheggi

ANCONA - Con l'avvicinarsi della Fiera di San Ciriaco ad Ancona, sono in arrivo importanti modifiche al traffico e un servizio di bus navetta potenziato per garantire un accesso agevole agli eventi. L'Ordinanza del 12 aprile, predisposta dall'Ufficio Traffico della Polizia Municipale, stabilisce il divieto di sosta e transito in Viale della Vittoria dal 30 aprile al 5 maggio. Ulteriori dettagli sul traffico sono disponibili nell'Ordinanza.

Per facilitare gli spostamenti, saranno attive varie linee di bus navetta. Dall'1 al 4 maggio, sarà operativa la navetta che collega la periferia al centro, con partenze dal parcheggio dello Stadio del Conero. Gli orari restano invariati, con partenze ogni 10 minuti dalle 14.42 alle 21.12 dal parcheggio e dalle 15.00 alle 22.00 dal centro. In aggiunta, sarà disponibile una navetta a pagamento che sostituirà le linee 1/4 e collegherà il Dorico a Piazza Cavour, con partenze ogni 10 minuti. Sarà inoltre attiva una navetta a pagamento il 1° maggio che collega il Parcheggio degli Archi al Centro e una navetta integrativa il 4 maggio che collega Piazza Cavour al Duomo.

Per quanto riguarda i parcheggi, diversi saranno aperti con orari prolungati durante la Fiera. Si consiglia vivamente di utilizzare il trasporto pubblico o di parcheggiare nei parcheggi indicati per evitare intasamenti e agevolare la mobilità in città. Infine, la sicurezza è una priorità e la Fiera sarà presidiata da personale di sicurezza, steward e servizi antincendio. Saranno inoltre presenti ambulanze della Croce Gialla in diverse zone della Fiera per garantire assistenza in caso di necessità. Con queste misure, la Fiera di San Ciriaco si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti in sicurezza, garantendo una piacevole esperienza per tutti.

Parcheggi

Per chi proprio deve arrivare in centro con l’auto segnaliamo la situazione dei parcheggi che resteranno aperti con orari prolungati: - Parcheggio Stamira, in Piazza Pertini - dall’1 al 4 maggio: ore 07.30 / 01.00 - Parcheggio degli Archi (Via Mamiani) - 1 e 4 maggio: ore 7.00/21.00 // 2 e 3 maggio: ore 05.30/21 - Parcheggi Cialdini (Via Cialdini) - dall’1 al 4 maggio: ore 07.00 / 23.00 - Parcheggio Traiano, (Via XXIX Settembre) - dall’1 al 4 maggio: ore 07.00 / 23.00 - Parcheggio Umberto 1° (Via Orsi) - dall’1 al 4 maggio: ore 07.00 / 23.00

Sicurezza

Per la quinta volta dall’entrata in vigore della normativa sulla sicurezza delle manifestazioni, la Fiera di San Ciriaco si dota di un Piano della Sicurezza, studiato da un tecnico abilitato, in collaborazione con la Polizia Municipale, gli Uffici Comunali e gli Organizzatori. Il Piano è abbastanza complesso e comprende il Piano dell’Emergenza e il Piano Sanitario. Il Piano prevede: la chiusura di tutti i varchi con strutture fisse o automezzi mobili, la presenza di steward, personale della sicurezza e servizio antincendio. In particolare sono previsti due presidi antincendio: uno curato dall’Associazione VAB Marche in Piazza Pertini ed un secondo presidio all’ex Dorico, gestito dall’Associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo. Nelle tre zone della Fiera saranno presenti tre ambulanze della Croce Gialla con soccorritori abilitati, sui mezzi e a terra. Le ambulanze stazioneranno al Dorico, per il Viale, in Piazza Roma, per il Corso, e in Piazza Pertini. In questo modo la Fiera sarà blindata e sicura, anche a costo di qualche disagio o rallentamento."