Tutti alla fiera, ma con il naso all'insù: il rischio pioggia anticipa il tour. Spunta anche il campione

ANCONA - Le previsioni dicono che incombe la pioggia, ma gli anconetani alla fiera non rinunciano e già le prime ore del day-1 hanno visto il viale affollato in cerca di occasioni tra le bancarelle. Comanda il food, come ogni anno, ma i vestiti e gli articoli "tutto a 5 euro" seguono a ruota. Anche il campione mondiale di fioretto, Tommaso Marini, ha scelto di godersi la kermesse più attesa dell'anno prima di partire domani per la coppa del mondo in Messico (VIDEO).

I luoghi

La Fiera di San Ciriaco 2022 si articolerà fino a giovedì 4 maggio, dalle ore 09.00 alle 24.00. In Piazza Pertini. L’edizione 2023 riprende la disposizione attuata nel 2022. La parte più consistente della Fiera si svolge nell’intero Viale della Vittoria, da Via Giannelli a Piazza IV Novembre. Nel Viale della Vittoria, i banchi e gli stand occupano le due corsie laterali ed il passaggio pedonale centrale. Sul lato destro, l’occupazione inizia da Via Orsi sino a Piazza IV Novembre, lasciando libero il primo tratto, per i residenti. Sul lato sinistro, invece, gli ambulanti si sono disposti da Via Giannelli sino all’ex Stadio Dorico, lasciando libero il tratto finale, dall’incrocio con Via Bianchi sino in fondo al Viale. Ai due ingressi del Viale è libero un ampio spazio per garantire attraversamenti più sicuri. Corso Garibaldi ospita i mercatini, da Piazza Cavour a Piazza della Repubblica, mentre Piazza Pertini è dedicata al cibo di strada e al piccolo intrattenimento. Piazza Cavour è libera da occupazioni commerciali e comodamente percorribile. Sarà per quattro giorni un punto di passaggio, per diventare il 4 maggio luogo delle iniziative istituzionali promosse dal Comune di Ancona, in onore di San Ciriaco, Patrono della Città. Proprio al Patrono ed alla Cattedrale, come negli ultimi anni, è dedicata l’immagine della Fiera.