Fiera di San Ciriaco, si parte tra gastronomia e musica. Tutte le info (anche per la viabilità)

ANCONA - Fervono i preparativi in piazza Pertini dove da questa sera prende avvio con la gastronomia e gli eventi musicali, la Fiera di San Ciriaco 2024. Intanto, oggi, dalle ore 18.30 nelle vie interessate dalla manifestazione, quali viale della Vittoria - da via Giannelli a piazza IV Novembre - lato destro del Viale, da via Orsi fino a piazza IV Novembre (la prima parte sarà lasciata ad utilizzo dei residenti); lato sinistro, da via Giannelli fino all’ex stadio Dorico dall’incrocio con via Bianchi fino in fondo al viale della Vittoria (passaggio dei residenti) scatta il divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in Viale della Vittoria, in vigore fino alle 6 di domenica 5 maggio. Pertanto la Polizia Locale rinnova l'invito agli automobilisti a rimuovere le proprie auto.

Gli ambulanti saranno infatti dislocati lungo il viale della Vittoria da via Giannelli a piazza IV Novembre. Sul lato destro del Viale l’occupazione inizierà da via Orsi fino a piazza IV Novembre (la prima parte sarà lasciata ad utilizzo dei residenti); sul lato sinistro, invece, gli ambulanti si disporranno da via Giannelli fino all’ex stadio Dorico dall’incrocio con via Bianchi fino in fondo al viale della Vittoria. In questo caso l’ultimo tratto, sarà lasciato per il passaggio dei residenti.

L’anteprima

Una golosa anteprima in Piazza Pertini oggi, a partire dalle 18 e nei giorni successivi anche alle 12, per terminare alle 24. Panche, tavoli, punti di ritrovo, accoglieranno il pubblico che potrà assaggiare specialità provenienti dall'Italia e dall'estero. Il programma musicale prevede il 30 aprile dj La Regina con i suoi set dino all'una; 1° maggio Walt Dust con cover italiane, 2 maggio David Mazzoni in duo, 3 maggio Banda Marky cover band di Lucio Battisti e 4 maggio dj La Regina fino all'una. Il 5 maggio concerto conclusivo in piazza dal Papa con la presenza dei 5.5 Funk Five, Danny Losito e Chicco Allotta, tastierista del gruppo britannico Incognito, alle ore 18.30.

Gli espositori

In totale, nel percorso “da mare a mare”, dal Viale della Vittoria-Piazza Cavour-Corso Garibaldi saranno 437 gli espositori compresi 22 banchi di gastronomia sulle corsie laterali del viale della Vittoria e davanti a piazza Diaz. ‘Sapori Tipici’ si disporrà nella corsia centrale pedonale, nel tratto compreso tra via Rismondo e via Bianchi e spiterà 26 espositori e saranno presenti 12 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglie, Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto oltre al Belgio. Novità lo stand per i celiaci dedicato sia alla vendita di prodotti privi di glutine, sia alla divulgazione di informazioni per persone affette da questa intolleranza. La Fiera Campionaria ospiterà invece 29 aziende, compresa l’esposizione degli autosaloni mentre nel Mercatino degli artigiani saranno in 50 ad esporre le loro realizzazioni; 19, infine, i punti ristoro.

Viabilità e navette

I punti nevralgici delle zone interessate dalla fiera saranno presidiati dagli agenti della Polizia Locale per tutta la durata della manifestazione.

I Bus Navetta:

dal 1° al 4 maggio navetta gratuita dal parcheggio dello Stadio del Conero. Le partenze dal Parcheggio iniziano alle ore 14.42 per terminare alle ore 21.12, con una corsa ogni 10 minuti. Le partenze dal centro da Via Vecchini dalle ore 15.00 sino alle 22.00. Ogni giorno sono previste 83 corse. Il tempo di percorrenza è di circa 17 minuti. Unica fermata prevista è in Via Giannelli. Questo servizio gratuito per il pubblico, è organizzato da Conerobus e finanziato dalla Fiera.

Dall’1 al 4 maggio una navetta a pagamento, organizzata dal Comune con Conerobus, sostitutiva delle linee 1/4. Collegherà il Dorico, dove farà capolinea, a Piazza Cavour, passando da Corso Amendola e ritorno. Ci saranno 52 corse il 1° maggio e 103 al giorno dal 2 al 4 maggio.

Solo per mercoledì 1° Maggio è prevista un’altra navetta, sempre a pagamento, che collegherà il Parcheggio degli Archi al Centro: da Via Marconi a Piazza Cavour. Dalle ore 09.00 alle 23.50, ogni 10’ si susseguono 85 corse. Solo per sabato 4 maggio, in occasione della festa patronale, viene organizzato il servizio integrativo che collega Piazza Cavour e il Duomo, con partenze dalla Piazza dalle ore 09.15 alle 18.40, con 26 corse in andata e 24 al ritorno.

I parcheggi

Resteranno aperti con orari prolungati:

- Parcheggio Stamira, in Piazza Pertini – dal 1° al 4 maggio: ore 7.30 / 01.00

- Parcheggio degli Archi (Via Mamiani) - 1° e 4 maggio: ore 7.00/21.00 // 2 e 3 maggio: ore 5.30/21

- Parcheggi Cialdini (Via Cialdini) – dal 1° al 4 maggio: ore 7.00 / 23.00

- Parcheggio Traiano (Via XXIX Settembre) – dal 1° al 4 maggio: ore 7.00 / 23.00

- Parcheggio Umberto 1° (Via Orsi) – dal 1° al 4 maggio: ore 7.00 / 23.00

A tutti, residenti e visitatori, si consiglia vivamente di non usare gli automezzi privati per arrivare in Centro, se non in casi di forte necessità.