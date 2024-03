Novità sul fronte eventi, in estate un'Arena al Porto Antico. Eliantonio: «Ospiterà iniziative musicali e culturali»

ANCONA- Dalla primavera all’estate, una lunga lista di eventi per richiamare i visitatori nel capoluogo dorico. Tra conferme e novità, l’Amministrazione è al lavoro per rendere l’offerta accattivante ed animare la città da qui ai prossimi mesi. Nulla di immediato per Pasqua e Pasquetta, ma da aprile e per tutta l’estate si susseguiranno varie iniziative. Il primo è un appuntamento ormai rodato che celebra l’arrivo della bella stagione: si tratta di “Giardino in fiore”, in programma a metà aprile in centro. La location non è ancora stata svelata, sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Il pubblico potrà trovare piante floreali, fra cui peonie, rose, ortensie, gerani, bulbi, ma anche piante per bordure e rocciati, rampicanti, aromatiche, piante cactacee, succulente ed orchidee per interni. E ancora, alberi decorativi da giardino, arbusti e piante da frutto, come melograni, agrumi, olivi, vasi, terrecotte, attrezzi per il giardinaggio, arredi e complementi per esterni per vivere al meglio ogni spazio all’aria aperta. Un paio di settimane dopo torna la tradizionale Fiera di San Ciriaco, quest’anno però potrebbero esserci delle novità perché, come ci ha riferito l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, «in questi giorni stiamo valutando l’ubicazione e l’estensione della manifestazione».

Un altro importante appuntamento sarà a luglio, dal 5 al 7, con Ulisse Fest, il festival nazionale del viaggio di Lonely Planet. Gran parte degli sforzi dell’Assessorato ai Grandi Eventi sono concentrati nell’Arena sul mare, il “contenitore” che animerà il porto antico per tutta l’estate. «Vogliamo un luogo che possa essere vissuto da fine giugno ad inizio agosto per iniziative ed eventi non solo musicali, ma anche culturali e legati all'intrattenimento- spiega l’assessore Eliantonio-. Mettiamo a disposizione un'arena in un luogo suggestivo, interamente sul mare, che poche città possono vantare. Stiamo lavorando per poter annunciare al più presto il cartellone». Ad aprile, nello scalo dorico riprendono gli approdi delle navi da crociera e a tal proposito, «con l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli e le associazioni di categoria, con le quali c’è un confronto costante, stiamo pianificando le attività per accogliere i croceristi».