La fibra ottica "to home" sbarca in Comune

OSIMO - Prosegue la digitalizzazione della macchina comunale. E’ stato sottoscritto un contratto con la Tim per l’arrivo diretto a Palazzo Municipale di fibra ottica modalità to-home con una capacità di connessione di 300 mega. Il che, rispetto agli 8 mega di cui si usufruiva finora, consentirà a tutti gli uffici comunali di poter lavorare molto più velocemente.

L’accordo con il fornitore prevede una nuova connessione potenziata anche negli altri immobili comunali. Ad esempio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Comando della Polizia Locale avranno una connessione di 100 mega. Biblioteca, Centro Fonte Magna, Ambito Territoriale Sociale avranno una fibra to-cabinet, con il cavo in rame che partirà dalla centralina per arrivare negli immobili di competenza del Comune con una connessione di 30 mega. La stessa cosa varrà per gli Istituti Comprensivi, con tutte le scuole osimane, dalle materne alle medie, che avranno una connessione in fibra ottica ma solo per la parte amministrativa, perché per le funzioni didattiche la competenza per legge è ministeriale.