Stadi, palazzetti e cabinovie: la Ffp2 servirà ovunque

Sarà un gennaio all’insegna delle mascherine Ffp2. Dopo l’ultimo decreto legge del 24 dicembre 2021, il dispositivo di protezione dovrà essere indossato praticamente compresi ovviamente i luoghi dello sport.

Per assistere alle competizioni sportive, negli stadi o in altri luoghi al chiuso o all’aperto, a partire dal 25 dicembre sarà obbligatoria la Ffp2 con annesso divieto di consumo di cibi e bevande nel corso delle manifestazioni indoor. Mascherina rinforzata che sarà obbligatoria anche per quel che concerne l’utilizzo sulla neve di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento

Inoltre dal 10 gennaio fino al termine dello stato di emergenza (prorogato al 31 marzo 2022) l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso e spogliatoi, sarò consentito esclusivamente ai possessori di Super green pass.