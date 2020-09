Festival Kum, alla Mole anteprima con Massimo Recalcati

Questa mattina all'Auditorium della Mole per il quarto anno consecutivo anteprima del Festival Kum! dedicata al Collegio docenti unificato delle scuole degli 8 Istituti Comprensivi della città di Ancona. In presenza soltanto del personale educativo dei nidi comunali, è stato organizzato un collegamento con insegnanti e assistenti sociali. La lezione di inizio dell'anno scolastico è stata tenuta, in collegamento, da Massimo Recalcati.

“Si tratta di un appuntamento importante e molto sentito ogni anno dal mondo della scuola – ha commentato al termine l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini - nel corso del quale Recalcati quest'anno ha parlato anche della situazione attuale e della reazione alla emergenza Covid. Un momento di riflessione direi quasi necessario per insegnanti, educatrici e assistenti sociali che hanno affrontato e affronteranno la propria attività, in questo momento tutt'altro che semplice, mettendo in campo tutte le proprie energie per garantire al meglio la qualità dell'insegnamento e dell'assistenza nei nostri istituti scolastici”.