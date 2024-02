Le Parole della Filosofia compie 27 anni: al via la nuova edizione del Festival del Pensiero Plurale

ANCONA - Si intitola "Percorsi d'Amore", la nuova edizione del Festival del Pensiero Plurale, che prende il via venerdì 19 febbraio con la lectio di Vito Mancuso, filosofo, teologo e scrittore tra i più apprezzati, particolarmente legato alla rassegna filosofica "Le parole della filosofia" che nel 2024 compie 27 anni, confermandosi come il più longevo festival di filosofia presente nel panorama italiano. Nel corso di una conferenza stampa, convocata stamane a Palazzo Camerata, è stata presentata la prima tranche del programma, che si concluderà lunedì 4 marzo. Sono in calendario tre incontri con i filosofi, a cura di Antonio Luccarini, all'Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona (ore 21,15): lunedì 19 febbraio con Vito Mancuso, “Amore sacro e amore profano”; giovedì 29 febbraio con Paolo Ercolani “I dubbi dell'Amore: demone o idolo?”; lunedì 4 marzo con Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona-Osimo “Agape: la nozione di amore nel cristianesimo”. Sempre con Antonio Luccarini sono previsti due appuntamenti con la Biblioteca Filosofica, incontri con gli autori che si terranno al Museo Tattile statale Omero alle 17,15 di giovedì 29 febbraio: Stefano Simoncelli “Sotto falso nome” ed. Pequod e Luigi Ferrari “Il Cenacolo di Shakespheare” ed. Il Melangolo. Tutte le iniziative sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: formaformanteaps@gmail.com; info@liricigreci.it.

«La Mole ha iniziato un suo percorso filosofico che sta proseguendo con il Festival del Pensiero Plurale importante per la storicità che riveste - ha affermato l'assessore alla Cultura del Comune di Ancona, Anna Maria Bertini - perché è stato il primo festival nel panorama italiano per un oltre un quarto di secolo. Incontri a vari livelli e parcellizzati anche nel territorio permettono che la cultura entri sempre di più nella vita della città creando un matchting forte e importante tra ciò che viene proposto e ciò che viene recepito. Ringrazio Giancarlo Galeazzi ideatore del festival, il professor Luccarini direttore artistico e tutti gli sponsor che hanno permesso questa iniziativa». «Iniziato nel 1997, il Festival del Pensiero plurale non è mai stato luogo ideologico ma ambito dove la filosofia indagava e indaga se stessa con le voci più importanti. Così avviene anche quest'anno. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto sostenere questa edizione 2024» ha dichiarato il professor Antonio Luccarini, direttore artistico.

«Siamo stati i primi in Italia a portare il filosofo sul palco e favorire un confronto diretto con la platea; quest'anno il Festival del Pensiero Plurale si allarga anche alla città con una iniziativa diffusa in diversi luoghi per rendere la manifestazione sempre più coinvolgente e condivisa» ha commentato Francesca Di Giorgio, "Lirici Greci", responsabile comunicazione visiva. «L'amore è il motore del mondo. Siamo in un momento in cui viviamo immersi nelle guerre che sono il contrario dell'amore. Il tema di quest'anno della manifestazione riguarda proprio l'amore e dobbiamo comprendere che amore è pace che nasce già dalla famiglia per poi spostarsi, via via, fino alle nazioni» ha spiegato Aldo Grassini, presidente del Museo Statale Tattile Omero. «Riteniamo questa iniziativa di rilievo per Ancona; dare risalto al pensiero filosofico in questo momento storico è importante per una lettura dell'essere umano e della vita sociale nuova che non possiamo trascurare» ha asserito Serenella Spaccacaniccia, Presidente Rotary Club Ancona, Distretto 2029.

«I Rotary hanno voluto sostenere questo progetto per dare un evento culturale e di spessore alla nostra città» ha sottolineato Massimiliano Olivieri per il distretto Rotary 2090. «Condividiamo lo spirito che anima questa manifestazione e siamo felici di parteciparvi e sostenerla» ha affermato Filiberto Manzoni, Fondazione Alberto Corinaldesi. «Ci sta molto a cuore il concetto dell'amore che è vissuto anche in maniera negativa; noi vogliamo invece rilanciarne una immagine positiva: non esiste soltanto l'amore malato, che fa male che umilia...invece esiste un sentimento nobile che va coltivato, che va stimolato a tutti i livelli, una educazione per i giovani ma anche per i più grandi» ha detto Maria Ausilia Gambacorta, presidente associazione "Forma Formante". «Amore e musica sarà la conferenza che cureremo a maggio e che proseguirà la serie di appuntamenti del festival» hanno annunciato Cristina Gorajiski e Bona Finocchi rispettivamente presidente e vice presidente sezione Ancona Riviera del Conero del BPW Italy Fidapa.