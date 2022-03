Contini fa cento: festa grande per il sovrano dei gommisti

FALCONARA- Renato Contini, il sovrano dei gommisti come è conosciuto e considerato da tantissimo tempo, ha compiuto 100 anni. Nato nel 1922, ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale prima di cadere nelle mani tedesche in un campo di lavoro in Germania. Nel ’45 fu liberato dalle truppe Alleate e, una volta tornato in Italia, iniziò il suo lavoro tra biciclette, motorini e automobili prima di sviluppare il suo talento come gommista fondando la celebre Punto Gomme sulla Flaminia. Dal matrimonio con Anna nacquero i figli Renata ed Andrea.

A festeggiarlo, oltre ai figli, sono stati anche i nipoti Alessandro, Federico e Massimo (oltre ai parenti ancora in vita). Sui social la cittadinanza falconarese e non solo si è stretta negli auguri per un uomo a cui tutti vogliono bene e che si è sempre fatto apprezzare per la generosità, il carattere e la bontà d’animo.