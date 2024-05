Festa della Repubblica in Ancona: come cambiano il 2 giugno viabilità, soste e fermate

ANCONA – In occasione della Festa della Repubblica che ricorre domenica prossima 2 giugno, sono state definite le modifiche rispetto alla viabilità e alla sosta per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in programma. Questi i cambiamenti previsti nell'arco della giornata:

• Dalle 6 alle 12 divieto di sosta e fermata in piazza IV Novembre, su tutto il piazzale antistante il Monumento ai Caduti

• Dalle 6 alle 12 divieto di sosta e fermata in piazzaza IV Novembre nel tratto compreso tra il Viale della Vittoria e Via Volterra (lato sinistro direzione via Volterra)

• Dalle 6 alle 12 divieto di sosta e fermata nel tratto ascendente e discendente del viale della Vittoria compresi tra piazza IV Novembre e via Baracca

• Dalle 6 alle 12 istituzione del divieto di sosta e fermata nel tratto di piazza IV Novembre compreso tra via Bainsizza e via Thaon de Revel

• Dalle 6 alle 12 divieto di sosta e fermata esclusi i veicoli dei partecipanti alla manifestazione nel tratto di via Trieste compreso tra via S. Margherita e via Bainsizza, lato destro direzione centro

• Dalle 6 alle 12 divieto di sosta e fermata su ambo i lati nel tratto di via Bainsizza compreso tra viale della Vittoria e via Trieste; interdizione della circolazione veicolare in Piazza IV Novembre dal ristorante Passetto direzione Viale della Vittoria

• Dalle 9 fino al termine della manifestazione, circolazione vietata sul lato retrostante il Monumento ai Caduti compreso tra il viale della Vittoria fino all’incrocio con il parcheggio cicli e motocicli • Dalle 9 fino al termine della manifestazione, interdizione della circolazione in viale della Vittoria tratto ascendente dall’intersezione con Via Baracca

• Dalle 9 fino al termine della manifestazione, per tutti i veicoli provenienti da via Baracca obbligo di svolta a destra su viale della Vittoria ad esclusione dei bus