Torna la festa di primavera, stand del Parco del Conero

Dopo il Covid torna la tradizionale Festa di Primavera a Marcelli di Numana e il Parco del Conero sarà presente nei due giorni, domenica e lunedì, con un proprio stand informativo dalle 10 alle 20 nella centralissima piazza Miramare.

«Non si tratterà di un semplice gazebo – dice il Presidente Daniele Silvetti – ma sarà presente il van che consentirà esperienze interattive e immersive di tutto quanto significa vivere il Parco in termini di natura, ambiente, cultura, archeologia”. La Coop. Opera che gestisce anche il Centro Visite del Parco del Conero, presidierà lo spazio e distribuirà materiale e gadget. “Ringrazio Gianluigi Tombolini sindaco di Numana, per “l’ospitalità” e per aver riservato al nostro van uno spazio tanto centrale e visibile per tutti i frequentatori dell’attesa Fiera di Primavera» dice il Presidente Silvetti.

«E’ solo l’inizio – ha concluso – perché intendiamo non solo lavorare per portare sempre più visitatori al parco ideando e promuovendo iniziative ed appuntamenti, ma porteremo idealmente anche il parco agli eventi più significativi di questo territorio e per tutta la primavera e l’estate. Posso già garantire che saremo alla Fiera di San Ciriaco ad Ancona con una presenza fissa in piazza Pertini dal 30 aprile al 4 maggio».