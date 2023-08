Festa del mare con spettacolo pirotecnico: nel programma ci sono i fuochi al Molo Rizzo

ANCONA - Continuano i preparativi per la nuova Festa del Mare in programma il 2 e 3 settembre ad Ancona e che si presenterà a cittadini e visitatori con un inedito formato, ricca di eventi e novità. Previsto anche lo spettacolo pirotecnico al Molo Rizzo.

"Per la prima volta nella storia i fuochi si faranno al Molo Rizzo per avvicinarli alla città - spiega l’assessore ai Grandi Eventi e alle Attività Economiche, Angelo Eliantonio, che presiede la direzione artistica e tecnica dell’evento -. E' stata una scelta che simbolicamente vuole avvicinare lo spettacolo ancor di più alla città e ai cittadini. Sarà uno show molto più dinamico e moderno e nei prossimi giorni, sempre collegate all'evento pirotecnico, lanceremo altre iniziative in città che coinvolgeranno altri quartieri oltre al centro".

La nuova Festa del Mare avrà il sostegno delle categorie commerciali ed economiche della città e l’apporto fattivo di aziende locali, grazie alle quali è stato possibile realizzare un calendario di eventi che si svilupperà sul prossimo autunno. "La sinergia che si sta mettendo in campo tra Amministrazione e associazioni di categoria fornisce una spinta in più a questa manifestazione che torna con questa veste rinnovata, capace di richiamare l'attenzione su Ancona anche a livello regionale. Siamo certi che la grande partecipazione di pubblico sottolineerà nuova capacità della nostra città di essere attrattiva per tutte le Marche" conclude l'assessore Eliantonio.