Le cerimonie del 25 Aprile ad Ancona: è il 79° anniversario della liberazione

ANCONA - Hanno preso avvio sabato scorso le manifestazioni commemorative della Liberazione realizzate in collaborazione con l'ANPI ANCONA (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia).

Sabato 20 aprile il primo appuntamento in piazza Ugo Bassi con la partecipazione dell'Assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli e dell'assessore alla Famiglia e Pari opportunità, Orlanda Latini, mentre oggi sono state deposte corone di alloro al Cippo Porta Pia – Monumento Borgo Rodi – Lapide via F.lli Cervi – Cimitero Tavernelle – Lapide ex terza Circoscrizione – Lapide F.lli Giombi al Circolo Arti e Mestieri di Torrette con la presenza dell'assessore all'Università e Politiche giovanili, Marco Battino. Alle cerimonie ha partecipato Tamara Ferretti, presidente Anpi Ancona. Domani, 23 aprile, alle ore 11.00 si terrà una manifestazione alle Officine Manutenzione Rotabili Trenitalia in zona Zipa a cura della RSU 48 Trenitalia con interventi delle Autorità e deposizione di corone, parteciperanno alcune scolaresche.