Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni ad Ancona

ANCONA- Venerdì 2 giugno Ancona celebra la 77a Festa della Repubblica e lo farà con il nuovo sindaco Daniele Silvetti. Come di consueto, l’appuntamento è alle ore 10:00 in Piazza IV novembre per la tradizionale cerimonia al Monumento ai Caduti con l'alzabandiera, la deposizione della corona e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Alle ore 11:00 a Palazzo del Governo, saranno invece consegnate le onorificenze. Poi, alle 21:00, al Teatro delle Muse si terrà il Concerto dell'Orchestra di Fiati di Ancona diretta dal M° Mirco Barani. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.evenbrite.it. La Festa della Repubblica si arricchisce quest'anno con un'altra iniziativa pubblica in uno spazio cittadino inedito, nel quartiere Piano San Lazzaro. Giovedì 1° giugno alle ore 18:30 presso la piazzetta del supermercato Coop, angolo via Giordano Bruno 42, si svolgerà l'esibizione della Banda Musicale di Torrette. Durante la manifestazione ad alcuni ragazzi che hanno acquisito la cittadinanza italiana verrà consegnata copia della Costituzione: un gesto simbolico per valorizzare il senso di comunità e di appartenenza ai valori fondanti della Repubblica italiana.