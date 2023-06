Dalla banda musicale di Torrette al dispiegamento del Tricolore, al via le celebrazioni per la Festa della Repubblica

ANCONA- Le celebrazioni per il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana iniziano con un giorno di anticipo, già oggi pomeriggio. Alle 18:30 infatti, presso la piazzetta adiacente via Giordano Bruno n. 42, ci sarà l’esibizione della Banda musicale di Torrette e durante la cerimonia verrà consegnata una copia del testo della Costituzione italiana ai neo cittadini di origine straniera che nel corso dell’anno hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Domani, venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, al Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre alle 10:00 si terrà la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro. Successivamente, i Vigili del Fuoco di Ancona dispiegheranno il Tricolore all’interno del Monumento. A seguire, alle ore 11:00, presso il Palazzo del Governo in Piazza del Plebiscito, si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” e delle Medaglie d’onore destinate ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti. Alle manifestazioni saranno presenti le Autorità civili e militari e i familiari degli insigniti. Le celebrazioni per la Festa della Repubblica si concluderanno alle 21:00 con il concerto al Teatro delle Muse dell’Orchestra Fiati di Ancona organizzato dal Comune.

ELENCO INSIGNITI

Cav. Celestino Bufarini, cav. Michele Caporossi, Cav. Sabrina Catani, cav. Elisabetta Cerutti, Cav. Susanna Contucci, cav. Andrea Corinaldesi, cav. Massimiliano Correani, Cav. Giovanni Maria Di Benedetto, Cav. Emanuele Fanara, Cav. Roberto Galassi, cav. Andrea Giacometti, cav. Paolo Giampaoli, Cav. Francesco Giovine, cav. Domenico Limongelli, Cav. Giuseppe Loparco, Cav. Fabio Luna, Grande Ufficiale Carlo Mariotti, Cav. Stefano Menzo, cav. Michela Moscatelli, Cav. Francesca Omaggi, Cav. Riccardo Pela, Cav. Francesca Piccolo, Cav. Gabriele Toppi, Cav. Lina Zuccatosta.

MEDAGLIe D’ONORE

Giuseppe Zampetti di Serra San Quirico (deceduto), militare internato in Germania dal 10 settembre 1943 all’8 maggio 1945. Cav. Pierino Casagrande, Cav. Brenno Costanzi, Cav. Gabrio Filonzi, Cav. Arnaldo Ippoliti, Cav. Giancarlo Manfredi, Cav. Alessandro Patti, Cav. Stefano santini, Cav. Raniero Zuccaro, Uff. Roberto Lezzi, Uff. cesare Morganti.