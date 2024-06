Festa della Repubblica a Falconara, consegnata dal sindaco Signorini ai neo maggiorenni una copia della Costituzione

FALCONARA MARITTIMA – «La Repubblica è fatta dalle persone che ogni giorno si impegnano per il suo progresso. La Repubblica sono le persone che compongono le nostre forze dell'ordine, che tanto hanno dato e ancora danno per il nostro Paese. La Repubblica sono le persone che ogni giorno si attivano con gesti di solidarietà, con il volontariato, nell'impegno quotidiano a favore dell'altro. La Repubblica sono i giovani che non solo possono, ma devono avere l'opportunità di realizzarsi, contribuire al miglioramento della società, apportare la propria impronta creativa e innovativa, con uno sguardo proprio sul futuro».

Con queste parole Il sindaco Stefania Signorini ha chiuso in Piazza 2 Giugno, a Castelferretti, le celebrazioni per la festa della Repubblica. Dopo il discorso il sindaco ha consegnato una copia della Costituzione ai neo maggiorenni e alle tante persone che si sono messe in fila davanti al palco. La cerimonia si era aperta alle 10.30 in piazza del Municipio, con la deposizione di una corona davanti alla targa dedicata ai Caduti sul Lavoro. É poi proseguita a Villanova davanti al monumento ai caduti del mare per poi concludersi proprio a Castelferretti, dove ad affiancare il sindaco nella consegna della Costituzione è stato il mini sindaco Daniele Gasparri. Hanno partecipato assessori e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni civili, combattentistiche e d'arma.