Festa della Polizia Locale, premiata Anna Grasso

JESI - Nell'ambito della festa della Polizia Locale, premiata il 23 maggio scorso a Fermo anche il commissario della Polizia Locale di Jesi, Anna Grasso «per aver impedito o contrastato il verificarsi di azioni criminose con capacità di iniziativa e sprezzo del pericolo». La Grasso ha ricevuto l’attestato, firmato dal governatore Acquaroli, di fronte a politici, all’assessore regionale Saltamartini e a tutte le Polizie Locali delle Marche. Il commissario della Polizia Locale di Jesi nei mesi scorsi si è distinta anche per aver smascherato il responsabile delle esche avvelenate per cani, «a testimonianza del suo estremo senso di giustizia ed abnegazione alla divisa» scrive l'ANVU in una nota. «L' ANVU - prosegue - prima associazione nazionale di Polizia Locale, è orgogliosa di avere come propria rappresentante e Presidente Regionale, la Dott.ssa Grasso, un esempio per chi indossa un uniforme della grande famiglia di Polizia Locale».