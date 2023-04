Liberazione, il presidente del consiglio regionale: «Il 25 aprile non potrà mai essere oggetto di revisionismo»

ANCONA - «Il 25 aprile, festa della nostra libertà trovata, grazie alle forze Alleate che ci liberarono dal giogo nazifascista e alla minoranza coraggiosa che fece la Resistenza e pose le basi politiche per creare la Repubblica. Non potrà mai essere motivo di divisione, di oblio, di revisionismo». Lo ha detto il presidente del consiglio regionale, Dino Latini. «Basti ricordare Alfredo Pizzoni, Ferruccio Parri, Giancarlo Pajetta ed Edgardo Sogno per riaffermare come le radici della nostra Repubblica siano molteplici e di profili diversi, contrapposti, eppure inscindibilmente uniti sui principi e valori della Costituzione italiana. I loro esempi ci devono togliere ogni seme di discordia e aiutarci tutti a coltivare insieme la difesa della libertà».