Festa della Famiglia a Castelferretti: per la 41ma edizione torna anche il "Palio dei Ronchi"

FALCONARA MARITTIMA – Parte il conto alla rovescia per l’avvio della 41esima edizione della Festa della Famiglia, che da domenica 21 a domenica 28 luglio animerà il centro di Castelferretti con sfilate e rievocazioni in abiti medievali, dibattiti, concerti, cene, iniziative artistiche e giochi per grandi e piccini. Tra gli eventi più importanti, il Palio dei Ronchi, la sfida tra i quattro rioni di Castelferretti che torna dopo anni di pausa dovuta anche alla pandemia. La manifestazione è stata organizzata dalla parrocchia di Sant’Andrea, con la collaborazione del Comune di Falconara: saranno alternati momenti di spiritualità e riflessione ad altri di svago e convivialità.

Si parte appunto domenica 21 alle 18, quando prenderà il via il corteo storico in abiti medievali per le vie di Caselferretti. Seguirà alle 21 in oratorio la ‘Cena dei rioni’: a tavola si siederanno gli appartenenti a La Franca (colore azzurro), Il Fosso (colore giallo), Montedomini (colore verde) e Il Castello (colore rosso). Lunedì 22 luglio alle 21 i locali dell’oratorio ospiteranno invece il talk educativo dal titolo ’Allenare alla vita’ con Alberto Pellai. Medico, ricercatore al Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli studi di Milano, psicoterapeuta dell'età evolutiva e scrittore, Pellai si occupa delle relazioni tra adulti e preadolescenti o adolescenti. Nel 2004 il Ministeto della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento al merito in Sanità pubblica. L'incontro prende il titolo dal suo ultimo libro in cui l'autore illustra i dieci principi per ridiventare genitori, educatori, allenatori o animatori autorevoli soprattutto in questa era dell'iperconnessione dove tutto scorre velocemente e indefinitamente. Con la sua visione critica Pellai stimolerà una riflessione sui problemi di quella che si chiama ‘emergenza educativa’ e che colpisce la società attuale, per comprendere meglio i suoi meccanismi e riuscire ad affrontarla. Il grande e importante obiettivo è allenare i ragazzi a superare le difficoltà della vita sfruttando tutte le loro risorse nel cammino verso la loro autentica realizzazione sotto la guida di adulti realmente responsabili.

Martedì 23 luglio l’arte sarà protagonista con l’iniziativa ‘Coloriamo in famiglia le nostre emozioni’, a cura dell’artista Sandro Carloni. Alle 21.30, sempre in oratorio, è in programma anche un torneo briscola, calcio balilla, ping pong, Dedicato ai bambini l’evento di mercoledì pomeriggio: a partire dalle 16 i più piccoli potranno partecipare a una grande caccia al tesoro per le vie di Castelferretti. La serata invece sarà dedicata alla musica: dalle 21 in oratorio è prevista una serata folk con il gruppo Metal Haegen. Giovedì sarà la volta del teatro, con la commedia in vernacolo ‘More sempre i Mejo’ portata in scena dalla compagnia Balta e Ribalta. Spazio ai bambini anche per il pomeriggio di venerdì 26 luglio: alle 17 in oratorio ci sarà il ‘Palio dei piccoli’ con sfide ai giochi tradizionali. In serata invece ancora musica con il Dj set di Flower Dj a partire dalle 22 in oratorio.

Gran finale nel weekend, con il ritorno della contesa del Palio dei Ronchi nella serata di sabato in piazza Albertelli, che vedrà sfidarsi i quattro rioni castelfrettesi. La settimana dei ragazzi si chiuderà domenica 28 luglio con la cena spettacolo alla corte del Conte: le lunghe tavolate saranno allestite in piazza della Libertà per trascorrere l’ultima serata nel segno della convivialità. «Torna un appuntamento che rappresenta una forte tradizione – è il commento dell’assessore al Turismo Marco Giacanella – e sarà bello, dopo alcuni anni di pausa, assistere di nuovo al Palio dei Ronchi, una rievocazione che da oltre quarant’anni caratterizza Castelferretti. Rivolgo un plauso agli organizzatori che sono riusciti a coinvolgere tanti giovani in questa bella manifestazione, attraverso la quale si valorizzano la storia e le peculiarità del territorio».