8 marzo, Acquaroli: «Il pensiero va in particolare alle donne ucraine»

ANCONA - «Oggi il mio pensiero va a tutte le donne che lottano e che si impegnano per una società equa e giusta, alle donne colonne portanti della famiglia e della comunità, a tutte le donne che ancora subiscono sopraffazioni e violenze, e in questo momento difficile, alle donne ucraine e a tutte le donne nel mondo che si trovano al centro di un conflitto». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il governatore delle Marche Francesco Acquaroli in occasione della Giornata internazionale della donna.

«Insieme- conclude Acquaroli- tutti i cittadini, devono impegnarsi per combattere ogni discriminazione che penalizza ancora le donne in tanti, troppi, settori».