Festa dell’Albero 2021, i propositi: «Educare i piccoli perché rimedino ai nostri errori»

Il Comune di Corinaldo in collaborazione con l’associazione “Per Terra- Passi curiosi in festa” e l’Istituto Comprensivo di Corinaldo celebra la Giornata Nazionale dell’Albero che si svolge il 21 novembre di ogni anno. La Festa dell’Albero è una delle più antiche cerimonie nate in ambito forestale e rappresenta la celebrazione che meglio dimostra come il culto e il rispetto dell’albero affermino il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo. La Festa ha come obiettivo di creare una coscienza ambientalista sia nella società attuale che nelle generazioni future; tale cerimonia, infatti, rappresenta l’occasione per molti cittadini e giovani studenti di compiere un’azione concreta per la difesa, l’incremento e la valorizzazione della funzione essenziale del patrimonio arboreo e boschivo nazionale per la collettività.

La Festa, oggi, mantiene inalterato il valore delle sue finalità istitutive sempre più attuali e rappresenta un importante strumento per creare una sana coscienza ecologica nelle generazioni future che si troveranno ad affrontare problemi ed emergenze ambientali sempre nuovi e su scala globale.

?Matteo Principi, sindaco di Corinaldo: «Noi adulti negli ultimi anni abbiamo abbassato la guardia per quanto riguarda il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e dobbiamo recuperare il danno fatto; per questo insegnare ai più piccoli fin dai primi anni di vita il rispetto per gli alberi ma in generale per l’ambiente che ci circonda è il primo passo per far sì che le bambine e i bambini siano persone, cittadini di oggi e domani più attenti e sensibili».