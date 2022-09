Festa del Mare, arrivano le modifiche alla viabilità in vista del 4 settembre

ANCONA- In occasione della Notte in Blu, l'evento organizzato dal Comune di Ancona per la Festa del Mare in programma il 4 settembre, il Corpo della Polizia Locale ha emesso una ordinanza che interesserà il traffico in alcune vie e piazze del Centro.

L'ordinanza sarà in vigore dalle 18,30 alle 22 del 4 settembre. In piazza della Repubblica sono stabiliti il divieto di sosta e fermata su tutta l'area antistante il Teatro, dove a partire dalle 18,30 sono previsti il saluto del sindaco e il concerto della Fisorchestra, e l'interdizione della circolazione dei veicoli nel varco lato stalli blu.

In via Gramsci sarà vietata la circolazione veicolare da piazza del Plebiscito; in via Pizzecolli è prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Bernabei e via Matas; in via Bernabei sarà obbligatorio svoltare a destra nell'intersezione con via Pizzecolli in direzione piazza San Francesco e svoltare a destra all'intersezione con via Matas/via Fanti (tranne che per i residenti/autorizzati di via Bernabei diretti nei propri garage); in via Matas sarà obbligatorio proseguire dritto all'intersezione con via Pizzecolli/piazza San Francesco in direzione via Pizzecolli/piazza Stracca; in piazza San Francesco ci sarà l'obbligo di svolta a destra in direzione via Pizzecolli/piazza Stracca; in piazza del Plebiscito i veicoli all'interno avranno l'obbligo di svoltare a destra all'intersezione con via Gramsci, in direzione via Pizzecolli/piazza San Francesco; in via Bonda sarà istituito l'obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con piazza del Plebiscito in direzione via Pizzecolli/piazza San Francesco.

Si ricorda inoltre che i parcheggi Degli Archi, Cialdini, Traiano e Umberto I saranno aperti, a tariffazione normale, con la possibilità di ingresso dalle ore 16,00 alle 23,00. L’uscita potrà avvenire a qualsiasi ora attraverso la cassa automatica. Gli utenti del parcheggio degli Archi potranno usufruire gratuitamente del bus di linea per raggiungere il centro. Tutte le informazioni sulla Festa del Mare e sulla Notte in Blu sono disponibili e aggiornate in tempo reale sul portale istituzionale del Comune di Ancona