Piazza del Papa addobbata a tema "mare" con musica a casse unificate

ANCONA - "Un unico suono". Musica in piazza del Papa - addobbata a tema marino per l'occasione - domenica 3 settembre durante la nuova Festa del Mare per aspettare i fuochi di artificio in porto. Ospite d'eccezione , il dj anconetano La Regina, che dall'interno di uno dei 9 locali presenti nella piazza, a casse unificate , accompagnerà con le sue scelte musicali e legate al tema del mare tutti coloro che si alterneranno ai tavoli della piazza, dalle 18 alle 22 circa.