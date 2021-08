Ferragosto è tra amici: 1 su 3 lo passa in casa. Vietate feste e alba in spiaggia

Ferragosto atipico senza le maxi-feste in discoteca e negli chalet. I ragazzi in età compresa tra i 20-30 anni scelgono il riunirsi in comitiva all’interno delle abitazioni sfruttando terrazze e giardini. In pochi optano per la cena fuori. Non mancano gli indecisi

Ferragosto atipico, per via del contesto che stiamo da tempo vivendo con la pandemia, quello che si festeggerà tra stasera e domani. Con il divieto di maxi-feste in discoteca e negli chalet, senza la possibilità di fare la tradizionale alba lungo le spiagge della Riviera del Conero (vietata dalle autorità), i ragazzi anconetani di età compresa tra i 20 e i 30 anni sono stati – in parte – costretti a rivedere i propri piani per il weekend. Su un ampio campione preso in esame, è emersa una chiara prevalenza anche se non mancano i cosiddetti indecisi che decideranno solo all’ultimo momento.

La maggioranza, stimata in un terzo, trascorrerà la serata in comitiva sfruttando le abitazioni dotate di terrazzo o giardino sia per il gran caldo sia per evitare qualsiasi problema in tema di assembramenti. Cena, perlopiù barbecue ma non mancano anche i vari asporti con il sushi a farla da padrone, e dopocena tranquillo in compagnia degli amici. Una minoranza, invece, di giovanissimi sempre in gruppo opterà per ristoranti e pizzerie che hanno fatto registrare un boom di prenotazioni con il discorso Green pass che non ha inciso in negativo come si poteva temere. Pochi, ma comunque da riscontrare, quelli che trascorreranno in famiglia il Ferragosto o semplicemente con il proprio partner. Sporadica, ma esistente, anche la scelta di trascorrerlo sulla barca di proprietà o a noleggio.

La speranza, quanto prima, è quella di ritornare alle vecchie abitudini che hanno caratterizzato le precedenti estati pre-Covid. Il danno per le discoteche e i locali sul mare è enorme ma la normativa vigente, al momento, non consente strappi alla regola. La Polizia Locale ha fatto sapere di aver predisposto un apposito servizio di vigilanza per far sì che le disposizioni vengano rispettate, in particolare sulle spiagge dove resta tassativo il divieto di pernottare.