Fermate autobus: dalla Regione 60mila euro al Comune di Ancona

Marco Ausili ha presentato al Consiglio comunale un’interrogazione urgente per chiedere a quanto ammonta la somma di cui beneficerà il Comune di Ancona per il miglioramento delle fermate del trasporto pubblico locale

Il consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia, Marco Ausili, ha presentato al Consiglio comunale di quest’oggi un’interrogazione urgente per chiedere a quanto ammonta la somma di cui beneficerà il Comune di Ancona resa disponibile dalla Regione per il miglioramento delle fermate del trasporto pubblico locale, quali interventi il Comune potrà compiere e in che tempi.

Nella nota si scrive: «Risponde l’assessore Simonella, dichiarando che il Comune di Ancona, grazie al contributo di 60mila euro della Regione, potrà procedere al miglioramento e alla messa in sicurezza di tre fermate, a Varano, Palombella e Montesicuro. Il Consigliere Ausili replica ringraziando la Regione Marche per aver destinato tali risorse che serviranno al nostro Comune per intervenire sulle frazioni spesso trascurate, e per portare sicurezza e maggiore accessibilità per le persone con disabilità presso alcune fermate del trasporto pubblico».