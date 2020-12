Federico II in liquidazione, Filcams Cgil: «Uno schiaffo per il territorio»

L’hotel Federico II di Jesi, storica struttura ricettiva che conta oltre 50 dipendenti diretti con oltre 120 camere a cui si aggiunge un centro benessere e due piscine, è in liquidazione. Filcams Cgil chiede la convocazione in Regione per salvaguardare i posti di lavoro dell'albergo. «Una scelta grave - si legge nella nota - piombata sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori, senza alcun preavviso e che è avvenuta pochi giorni dopo un incontro sindacale organizzato per proseguire con l’applicazione degli ammortizzatosi sociali per il Covid-19 iniziato a marzo. Incontro durante il quale la proprietà non ha dato alcuna comunicazione rispetto alla liquidazione fornendo, al contrario, rassicurazioni».

Carlo Cotichelli, segretario della Filcams Cgil di Ancona dichiara: «Una decisione che rappresenta un grave schiaffo per tutto il territorio e che, alla luce delle ultime notizie, necessita dell’intervento e dell’attenzione delle istituzioni locali e regionali per salvaguardare l’occupazione». In considerazione dell’importanza strategica dell’azienda che rappresenta ad oggi la più grande realtà ricettiva della provincia di Ancona, e dell’alto numero di lavoratori coinvolti, cui vanno sommati l’indotto e gli stagionali, la Filcams Cgil di Ancona ha chiesto la convocazione di un apposito tavolo regionale da parte dell’assessorato al lavoro della Regione «per verificare - prosegue il comunicato - la presenza di progetti e proposte che evitino un disastro sociale e lavorativo in un momento già particolarmente complicato. Al fine di valutare gli esiti, è stata convocata per il prossimo mercoledì un’ assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della struttura».