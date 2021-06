Vaccini per le aziende, firmato accordo tra Federfarma Marche e Confartigianato

Un accordo importante, che sosterrà la ripartenza delle imprese, per tornare in attività in piena sicurezza, e che aiuterà anche a imprimere un’accelerazione alla campagna vaccinale generale già in corso: si tratta del documento d’intesa firmato da Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino e Confartigianato Macerata – Ascoli Piceno - Fermo con Federfarma Marche, che prevede la possibilità di vaccinazione per le imprese e i loro dipendenti nelle farmacie associate. Sono 200 le farmacie di Federfarma che aderiscono all’iniziativa, mentre la platea delle aziende associate al sistema Confartigianato interprovinciale potenzialmente interessate è di circa 20mila unità, per un totale di 60mila possibili fruitori tra imprenditori, collaboratori e dipendenti.

Le vaccinazioni saranno eseguite sulla base delle nuove aperture degli slot senza limiti di età definite della Regione e delle ulteriori indicazioni che verranno fornite dall’Ente regionale. «Il sistema Confartigianato, con le Associazioni Interprovinciali, si è impegnato fin da subito nella definizione della campagna di vaccinazioni per imprese e lavoratori – hanno spiegato Marco Pierpaoli, Segretario Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, e Giorgio Menichelli, Segretario Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo - e si è mosso per trovare le giuste soluzioni per le imprese e costituire una rete di punti vaccinali adeguata alle loro esigenze». «ln questo contesto - hanno continuato i Segretari - Confartigianato ha avviato un confronto con Federfarma Marche, Associazione che rappresenta le farmacie private, al fine di sottoscrivere un accordo per somministrare i vaccini nelle farmacie. Queste, come le piccole imprese, sono ben radicate in tutto il territorio marchigiano, anche nei piccoli comuni: un fattore molto importante, perché in tal modo si riuscirà ad arrivare a tutti, anche ai lavoratori che non risiedono nei centri urbani più grandi e che riusciranno a effettuare più facilmente la vaccinazione, raggiungendo la farmacia a loro più vicina».

«Grazie alla disponibilità di Federfarma, che ha compreso le esigenze delle aziende e dei lavoratori e ha messo a disposizione tutta la sua capillare rete territoriale, sottoscriviamo un accordo importante per tutte le imprese – hanno aggiunto Menichelli e Pierpaoli – in particolar modo per quelle del settore turistico, che stanno assumendo migliaia di lavoratori stagionali. Un comparto che va messo in sicurezza quanto prima, per favorire l’avvio positivo della stagione». «Con questa iniziativa riusciremo a garantire una tutela ancora maggiore per imprenditori e lavoratori – hanno sottolineato i Segretari di Confartigianato – e contribuiremo in maniera attiva alla ripartenza più rapida di tante attività, messe in ginocchio da oltre un anno di chiusure forzate». «Le nostre farmacie – ha dichiarato il Dott. Andrea Avitabile, Presidente Federfarma Marche - da tempo attive con il servizio tamponi per il tracciamento nelle aziende, si sono rese subito disponibili per questa importante campagna di promozione sollecitata da Confartigianato. Abbiamo già 100 farmacie pronte per essere operative, previa disponibilità adeguata di dosi da somministrare, e altre 100 entreranno in funzione dal fine settimana, appena terminata la formazione obbligatoria prevista».