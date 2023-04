Congresso Federconsumatori Marche: "Nuovi diritti, nuove tutele"

“Facciamo la differenza: nuovi diritti, nuove tutele, nuova rappresentanza”: è il titolo del 7° congresso regionale di Federconsumatori Marche, in programma martedì 18 aprile dalle ore 10,30 alle 14 presso la sede della Cgil Marche, via Primo Maggio n. 142/A (An). Al centro del dibattito, la questione del rialzo dei prezzi nelle Marche con dati aggiornati a livello locale, le pratiche commerciali scorrette, la pubblicità ingannevole e la promozione di un consumo sostenibile. Al congresso partecipano, tra gli altri, Giancarlo Collina, presidente regionale uscente, Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche e Roberto Giordano, Federconsumatori nazionale.