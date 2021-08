Farmacia della Santa Casa, per Ancona Sud un altro HUB delle vaccinazioni

Più che una farmacia un ‘centro medico’ dove assolvere, tra i diversi compiti, anche le vaccinazioni anti-Covid. La Farmacia Santa Casa di Loreto, gestita dalla Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, rappresenta oltre che un’eccellenza cittadina anche un punto di riferimento per tutto il territorio circostante e per l’intera area di Ancona sud. Un vero e proprio hub a disposizione della cittadinanza, come dimostrano i numeri prodotti a seguito delle misure anti-Covid. Sino ad ora sono state eseguite, infatti, cinquantaquattro vaccinazioni a persone comprese tra 18 e 59 anni con il vaccino Pfizer Biontech e cinque vaccinazioni a persone di età superiore a 60 anni con il vaccino Johnson&Johnson caratterizzato da unica dose. Questo per quanto riguarda il recente passato. Un’attività molto intensa che ha raggiunto le più diverse fasce della popolazione affidatesi alla farmacia per poter assicurarsi la vaccinazione. Poi occorre guardare al futuro prossimo, quello di questa estate: ad oggi la Farmacia Santa Casa conta su centodieci prenotazioni per i vaccini che saranno somministrati dal 2 agosto al 9 settembre. Lato debole dalla situazione, non dipendente dalla farmacia, è che solo 5 dei 110 prenotati sono over sessanta, categoria evidentemente tra le più sfuggenti. Si tratta di un dato poco rassicurante in quanto ad oggi sono proprio queste persone i soggetti maggiormente a rischio ospedalizzazione. Occorrerebbe attirare quindi questa particolare fascia di popolazione per riuscire a metterla, almeno in parte, più al sicuro.

Il Presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes Italo Tanoni sottolinea: «L’attività di vaccinazione è un servizio di eccellenza che è stato messo a disposizione di tutti i nostri concittadini di Loreto, dei giovani, dei turisti, dei pellegrini e di tutti gli operatori del commercio e dei servizi che operano lungo la costa della Riviera del Conero».

Un ruolo nuovo, dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi, è svolto dai più giovani: se il numero delle prenotazioni è in aumento, in senso generale e alla stessa farmacia Santa Casa, è anche per l’avvicinarsi al vaccino delle categorie più giovani legate indubbiamente alla resa obbligatoria del Green Pass a partire dal 6 agosto. Il telefono della farmacia Santa Casa comunque squilla e le prenotazioni stanno aumentando. L’inoculazione del siero viene eseguita su prenotazione dal dottor Alberto Paglia che, a testimonianza della professionalità della struttura, ha partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla Regione Marche per medici e farmacisti. Le vaccinazioni sono effettuate all’interno del retro-farmacia in via Sisto V, in epoca covid sempre più punto di riferimento di Ancona sud per i servizi socio sanitari che vengono garantiti a tutta la cittadinanza.